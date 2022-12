Divulgado resultado de edital da programação natalina, em Poços de Caldas

Propostas foram analisadas pela Comissão de Seleção e Organização, indicada pelo secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

Foi publicado no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (8), o resultado do Edital nº 14/2022, que visa à contratação de atrações locais para a composição da Programação Natalina 2022. Foram recebidas 81 inscrições, das quais 45 propostas foram selecionadas.

A Portaria Secult nº 22/2022 contém as propostas selecionadas, não selecionadas e desclassificadas, de acordo com as disposições do edital. Os proponentes das propostas aprovadas devem comparecer à Secretaria Municipal de Cultura, no Espaço Cultural da Urca, para dar prosseguimento aos trâmites de contratação.

As propostas foram analisadas pela Comissão de Seleção e Organização, indicada pelo secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra. Foram distribuídos 100 pontos divididos em conceito e conteúdo da proposta, currículo, tempo de atuação dos artistas, relevância da ação proposta para o cenário cultural, conteúdo criativo e sua pertinência para a programação e a temática das festividades natalinas.

“A programação terá início no dia 15 de dezembro, em diversos locais da cidade, com cortejos, presépios e apresentações de artes integradas, tudo preparado com muita criatividade, demonstrando a riqueza da produção cultural local. Sem dúvida, a programação cultural vai enriquecer ainda mais o clima de Natal que já toma conta da cidade, dentro do projeto Natal Poços de Luz”, destaca o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

A Portaria Secult nº 22/2022 foi publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (8) e está disponível no site da Prefeitura (www.pocosdecaldas.mg.gov.br) ou neste link encurtador.com.br/hmKU1.

Confira as propostas selecionadas, por ordem de protocolo:

01/2022 – Luiz Guilherme Wolf Borges – Auto de Natal

03/2022 – Ricardo Valias – Os Artêros de Luz

04/2022 – Afonso Carlos Galvani – Quarteto à Brasileira – Melodias Natalinas

05/2022 – Clisteni Wilton Betti – A visita do bom velhinho

06/2022 – Elvis Oliveira Lago – Presépio de Mamulengos – Jesus Mineiro

07/2022 – Guilherme Alves Pereira – O Guardião do Natal

09/2022 – Rosimeire De Parolis Andrade – Um natal imaginário

10/2022 – Juliana de Almeida – O silêncio de Maria

11/2022 – Daiana Aranda – Duendes em vigília

12/2022 – Graziella de Souza Pereira – Cortejo do rebanho

13/2022 – Associação Círculo de Arte com Ciência – O Natal de cada um

17/2022 – Michel Francisco Inez – Natal Brasil

18/2022 – Pedro Otávio Morais Machado – 34 Blues Especial de Natal

19/2022 – Julia Montezano Palhares – JAZZIMAR & Os Jotas – Álbum de Natal

22/2022 – Leandra Faria Siqueira – Baile de Natal

23/2022 – Wanderson Donizetti de Lima – O Presépio do “Senhor Brasil”

24/2022 – Luiza de Almeida Cagnani – Presépio: As guardiãs do menino Jesus

25/2022 – Henrique da Costa Barros – Ho Ho Ho! O Gramophone Chegou!

27/2022 – Marcelo Ambrosio Severino – Natal em 30 Segundos

28/2022 – William Rocha Moreira – No meio da rua – Edição de Natal

29/2022 – Caroline Daiane Araújo de Oliveira – A Caixa dos Milagres

30/2022 – Lucas Andrade Malaquias -Natal Mais Pet

39/2022 – Ivan Luiz Soares – Presépio nas alturas

41/2022 – Évila dos Anjos – Um natal de histórias

42/2022 – Ariane Marcele Nery Lázaro – Cortejo natalino

43/2022 – Adriano Franco – Natal dourado

47/2022 – Kauan Caliari Benetti – Natal alternativo

53/2022 – Luiz Alberto Munhoz – O baú sumiu

54/2022 – Robson de Souza Xavier – Tempo de Celebrar com o Samba Di Vinil

55/2022 – Darlan Gleidson Pereira – “Tocata de Natal em Duo”

56/2022 – Victor Emanoel Domingos Imesi Neto – Natal em Postais

57/2022 – Danielle Gonçalves Pereira Marques – Miss Grinch no Natal de Luz

59/2022 – Luiz Fernando Gonçalves – Música e Poesia com Nuclearte

60/2022 – Guilherme Eduardo Teixeira – Mini Biblioteca Natalina

61/2022 – Ademir Dias de Melo – Presépio da Alegria

63/2022 – Jacqueline Silva de Sousa – Presépio Psicodélico

66/2022 – Rosana Lovato Caliari – Angeluz

70/2022 – Gustavo Henrique do Espirito Santo Assis – A Estrela de Natal e o Baile Mágico

71/2022 – Gabriel Figueiredo de Sousa – A Fuga do Egito

72/2022 – Nathália Espírito Santo – Nathália Espírito Santo

75/2022 – Ana Carolina Carmelito – Rolê das Minas – Fadas Mensageiras

76/2022 – Centro de Ensino Educação e Pesquisa Capoeira – Kwanzaa: o Natal da capoeira

77/2022 – Danila Alcides Rodrigues Mansano – Natal todo dia

80/2022 – Luciano Salles Pangrácio – Poços de Caldas, em Clima de Natal

82/2022 – Guilherme Silva de Sousa – Presépio Noche de Navidad.

