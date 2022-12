Prêmio Escola Transformação reconhece e incentiva iniciativas que ampliam o desenvolvimento dos alunos mineiros

Bate-papo on-line reuniu o secretário de Educação, Igor de Alvarenga, gestores da pasta, diretores escolares e representantes das SREs premiados.

Foto: SEE / Divulgação.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) realizou live de encerramento do ano para agradecer a participação da rede estadual de ensino no Prêmio Escola Transformação, edição 2022, pelos esforços empreendidos e pelos bons resultados obtidos na ação.

Em um bate-papo presencial descontraído, na quarta-feira (14/12), com gestores escolares das Superintendências Regionais de Ensino de Caratinga, Campo Belo, Janaúba e Araçuaí, o secretário de Educação, Igor de Alvarenga, agradeceu diretores e servidores das escolas premiadas e destacou a importância da participação da rede no prêmio que fomenta o desenvolvimento de ações pedagógicas. Também participaram do encontro a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Izabella Cavalcante, e a superintendente de Avaliação Educacional, Julia Drumond.

“Agradecemos o trabalho feito pelos gestores escolares e a participação de todas as escolas nesta iniciativa. O Prêmio Escola Transformação é uma importante ação de fomento, principalmente, à participação dos estudantes nas avaliações. A mensagem que deixo para os gestores da rede é: motivem suas escolas a participarem do prêmio, pois sabemos da importância dessas avaliações para termos um diagnóstico fidedigno das nossas escolas, e com esses diagnósticos traçarmos ações para melhorar a parte pedagógica, o ensino e a aprendizagem dos estudantes”, afirmou Igor de Alvarenga.

A diretora da Escola Estadual Anita Garibaldi de Pocrane, da SRE Caratinga, unidade vencedora da 1ª, 2ª e 3ª edição do prêmio, Juvercina Maria da Silva falou como o projeto está contribuindo para resgatar a qualidade do ensino neste pós-pandemia.

“ O prêmio é uma motivação a mais para o aprendizado dos nossos estudantes. A escola tem sentido quando os alunos estão aprendendo. Saímos de um período de pandemia, tivemos que recomeçar para retomar o nível de qualidade do ensino que tínhamos antes. Este recomeço foi com o pé direito, participando e vencendo as três edições do Prêmio Escola Transformação.Fomos premiados com R$ 500 mil, recurso que irá permitir investimentos em mais conquistas para o ensino público”, ressaltou a diretora.

A live foi transmitida ao vivo pelo canal da Secretaria de Estado de Educação no youtube e está disponível para acesso neste link.

Mais recursos

O projeto é uma iniciativa da SEE com o objetivo de reconhecer práticas e experiências de sucesso das escolas públicas estaduais, com destaque para resultados de desempenho e fluxo escolar, com menções honrosas e recursos financeiros a serem aplicados em projetos pedagógicos. Foram realizadas, ao longo deste ano, três edições do projeto.

Na primeira edição, as escolas destacadas foram agraciadas com uma menção honrosa. Já na segunda e terceira edições os prêmios foram recursos financeiros para o desenvolvimento de projetos pedagógicos.

Na última edição de 2022 foram concedidos 350 prêmios, distribuídos para 290 escolas, divididos por nível de ensino, categoria de premiação e porte da escola. Cada unidade recebeu R$100 mil reais em dinheiro, por premiação, para serem usados no desenvolvimento de projetos pedagógicos, conforme orientação e critérios estabelecidos no Portfólio Pedagógico da SEE-MG.

Participaram da iniciativa escolas de ensino regular com dez ou mais estudantes matriculados no quinto ano do ensino fundamental, do nono ano do ensino fundamental ou da terceira série do ensino médio (tradicional e integrado), desconsideradas as turmas multisseriadas ou de correção de fluxo e as turmas de educação especial.

Fonte: Agência Minas.