Prefeitura promove confraternização para os idosos assistidos pelo CRAS

Evento teve início com a bênção do Pe. Fernando do Santuário do Imaculado Coração de Maria e abertura, realizada pelo Prefeito.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

Na tarde desta quinta-feira (15) a Prefeitura, por meio da Secretaria de Políticas Sociais, através dos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) promoveu um almoço de confraternização para os idosos assistidos pelo Município.

“Promover o encontro da melhor idade é também garantir o exercício da prática social, reafirmando o nosso compromisso com os direitos e bem estar de nossos idosos. Garantimos a eles, desta forma, autonomia e realização pessoal, valores que os trazem para as vivências em sociedade, possibilitando assim, resgate de cultura e papéis sociais que se perderam durante a pandemia”, explica o Prefeito Cel Dimas.

A Primeira Dama, Adriana de Oliveira Fonseca, foi a idealizadora deste encontro. “Perdi a minha mãe há dois meses. Ela sempre fez parte dos grupos da terceira idade e gostava muito de participar das atividades promovidas. Promover este encontro é ver o sonho dela realizado. Sempre estive presente nas ações sociais e pretendo continuar apoiando a Secretaria de Políticas Sociais com os grupos da terceira idade. Estamos providenciando um espaço para o Centro de Convivência dos Idosos que vai facilitar as ações destinadas a esse público, que terá um endereço só deles, onde possam se encontrar e ter atividades para o dia todo”.

O evento teve início com a bênção do Pe. Fernando do Santuário do Imaculado Coração de Maria e abertura, realizada pelo Prefeito. Mais de 100 idosos participaram. “Convidamos todos os idosos atendidos pelos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos ofertados pela Prefeitura para participarem da confraternização, a qual teve como programação celebração natalina, almoço, bingo, baile e comemoração dos aniversariantes do mês. Com apoio da Primeira Dama e seus parceiros o Município proporcionou uma tarde com várias programações e com apresentação ao vivo”, conta o gerente do CRAS, Rodrigo Jacinto.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.