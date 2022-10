Guarda municipal flagra menores depredando “Clubinho da Mônica”, em Poços de Caldas

Guardas municipais surpreenderam e identificaram três adolescentes, com idades de 14, 16 e 17 anos.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

Ontem (4) à tarde, por volta das 15h, a Guarda Civil Municipal flagrou adolescentes danificando o “clubinho da Mônica” no Parque Municipal Antonio Molinari. O espaço, construído no início do ano para servir de cenário das gravações da série da Turma da Mônica, foi alvo de pedradas.

Os guardas municipais surpreenderam e identificaram três adolescentes, com idades de 14, 16 e 17 anos. Houve danos nas janelas de vidro do espaço doado à Prefeitura pela produção da série televisiva.

A GM entrou em contato com os pais dos infratores e fez um relatório aos órgãos competentes, incluindo a Procuradoria Geral do Município, para ressarcimento dos danos causados a ser efetivado pelos responsáveis legais dos adolescentes.

Vandalismo é crime e pode ser denunciado pelo 153 ou pelo 190.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.