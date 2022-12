Aluna do Unis fala sobre a importância da Nutrição no combate ao tabagismo em Varginha

Aluna confeccionou uma cartilha informativa para ser entregue ao grupo de combate ao tabagismo.

No mês de novembro, a aluna Leticia Mansur Abreu do curso de Nutrição do Centro Universitário do Sul de Minas (Unis) realizou um projeto de extensão sobre a importância da Nutrição no combate ao tabagismo, em Varginha.

Sob orientação da Profa. Érika Aparecida de Azevedo Pereira, Leticia trabalhou com um grupo de tabagismo do PSF Pinheiros de Varginha, buscando explicar aos indivíduos que estão tentando parar de fumar sobre como a nutrição é importante nesse processo.

Para desenvolver o projeto, a aluna confeccionou uma cartilha informativa para ser entregue ao grupo de combate ao tabagismo, criado pela médica de saúde da família do PSF Pinheiros que requisitou a presença do curso de Nutrição do Unis no oitavo encontro realizado pelo grupo, a fim de explicar aos indivíduos que estão tentando parar de fumar sobre como a alimentação pode influenciar nesse processo.

Inicialmente foi formada uma roda com todos os participantes, que se apresentaram e contaram um pouco de sua experiência com o tabagismo e o porquê estão querendo deixar o vício. Após isso, foi feita uma breve e simples explanação sobre a alimentação e como ela pode ajudar nesse processo, explicando sobre as mudanças que a nicotina e a falta dela fazem no organismo, quais alimentos podem ajudar na fissura e a importância de ter uma alimentação saudável baseada em alimentos antioxidantes, a fim de recuperar a saúde do indivíduo ex-fumante.

