Prefeitura entrega oficialmente 27 novos veículos para auxiliar na frota escolar em Extrema

Ao todo 12 ônibus, 3 micro-ônibus e 12 vans foram adquiridos neste ano para auxiliar no deslocamento de crianças a partir de 4 anos de idade e já estão em linha.

Foto: Reprodução Prefeitura de Extrema

Com investimento de aproximadamente R$11 milhões, a Secretaria de Educação entregou oficialmente nesta quarta-feira, 23 de agosto, 27 veículos modelo IVECO, compostos entre vans, micro ônibus e ônibus rodoviários, todos estes voltados para renovar a frota municipal e agregar ao transporte escolar das centenas de alunos que são matriculados na Rede de Ensino Público.

No total são doze ônibus, sendo dois deles com modelo rodoviário, três micro-ônibus, além de doze vans para substituir a frota responsável pelo transporte de universitários nas faculdades e, por fim, um furgão que será utilizado para o transporte de alimentos e demais materiais que são recebidos regularmente no Centro de Distribuição (CD) da Educação.

A aquisição foi feita por meio de recursos municipais, em razão da alta necessidade que se teve com o crescimento de alunos da Rede Pública e também dos universitários que fazem faculdade em Extrema e nas demais cidades da região.

Com a aquisição desses ônibus e vans, novas linhas urbanas e rurais foram criadas, além de que os veículos substituíram a frota mais antiga. Todos os veículos são equipados com o sistema de ar-condicionado e possuem rampa de elevação para acessibilidade. Os ônibus têm capacidade de transportar 44 alunos sentados e as de van são entre 18 e 15 lugares.

Para comemorar essa grande conquista do município, todos os veículos ficaram expostos na Av. Engenheiro João Gilli Neto e posteriormente percorreram as principais vias da cidade, com o intuito de apresentar à população os recém-veículos adquiridos.

Os ônibus já estão em linha e novas rotas foram traçadas, a fim de evitar com que as crianças se deslocassem para os pontos de ônibus mais distantes. Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (35) 3435-3073.

Fonte: Prefeitura de Extrema