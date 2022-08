Cristo de Poços é palco de discotecagens neste domingo

Proposta inusitada que traz elementos eletrônicos com a energia da música tropical.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

O Cristo Redentor de Poços de Caldas será o palco da ação “Paisagens Sonoras”, neste domingo, 28 de agosto, a partir das 15 horas. Na programação estão previstas apresentações dos DJs Isadbob, Lagunaz e Fubá, além da banda TropiTrönix, em uma proposta inusitada que traz elementos eletrônicos com a energia da música tropical, mesclando a discotecagem de Fubá com os sons da guitarra de Lagunaz e do baixo de Breno Oliani.

“Paisagens Sonoras” tem como proposta levar discotecagens em pontos estratégicos da cidade, promovendo um ambiente de encontros e apreciação de variados estilos musicais, difundindo uma conexão de sons que criam atmosferas convidativas a novas ideias e possibilidades.

Além disso, Lagunaz está promovendo a realização dos workshops “A Física na Música” em escolas da rede pública de ensino, com o intuito de ampliar conhecimentos na área musical. Nos workshops, Lagunaz apresenta conceitos sobre ondas sonoras, acústica e propriedades musicais, abordados em conjunto com demonstração prática de guitarra, pedais de efeito e criação musical.

Com mais de 15 anos de experiência musical, atuando como guitarrista de diversas bandas, Luis Felipe Cardillo (Lagunaz) também atua como professor de Física, o que contribui para a didática do workshop. Foram selecionadas três escolas com localização descentralizada para receber os workshops: Escola Polivalente (ação já realizada), Escola Edmundo Cardillo e Escola Padrão.

As ações “Paisagens Sonoras” e os workshops “A Física na Música” integram o projeto “Lagunaz – Mente Inquieta e Musical”, que conta com assessoria cultural de Chiara Carvalho/Carvalho Agência Cultural e patrocínio da Prefeitura de Poços de Caldas/Secretaria Municipal de Cultura.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.