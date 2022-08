Prefeitura de Pouso Alegre promove parceria e leva para escolas exame que detecta anemia

Está realizando exames de hemoglobina (HGB) em 400 alunos do 1º ano do Ensino Fundamental de escolas municipais da zona urbana e rural.

Foto: Divulgação Prefeitura de Pouso Alegre

A anemia é uma doença que pode causar dificuldades no rendimento escolar devido à baixa capacidade cognitiva e falta de concentração. Pensando nisso, a Prefeitura de Pouso Alegre, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, em parceria com o Instituto Melhores Dias, está realizando exames de hemoglobina (HGB) em 400 alunos do 1º ano do Ensino Fundamental de escolas municipais da zona urbana e rural.

“O objetivo do exame é medir o índice de ferro no sangue das crianças e avaliar se os níveis estão normais ou abaixo da normalidade, o que indica anemia ferropriva. Os casos considerados com índice muito baixo de ferro serão informados para a Secretaria de Saúde da cidade para acompanhamento e pesquisa da causa dessa condição da criança.Além disso, para os alunos com anemia, será oferecido o suplemento sulfato ferroso para recompor a quantidade ideal de ferro”, explica a Secretária Municipal de Educação e Cultura, Leila de Fátima Fonseca.

Exames

Os alunos examinados – com autorização dos pais – constituem uma amostra significativa do total de estudantes, permitindo uma visão geral do estado das crianças no município.

O profissional da área de saúde, enviado para a cidade pelo Instituto Melhores Dias, coleta uma gota de sangue do dedo do aluno e analisa em um aparelho portátil chamado hemoglobinômetro.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre