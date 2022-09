Prefeitura entrega obras de aplicação e revitalização total do CEI Carola Monteiro, em Poços de Caldas

Unidade foi totalmente reformada e ampliada, com a construção de duas novas salas, refeitório, novo pátio, sanitários e revitalização completa. Foram investidos aproximadamente R$ 190 mil nas obras.

A Prefeitura realizou, na manhã desta terça-feira (27), a entrega das obras de revitalização e ampliação do Centro de Educação Infantil Carola Monteiro, no Parque Pinheiros, zona leste da cidade, em uma cerimônia emocionante, que contou com a ativa participação da comunidade escolar e com a presença da filha da professora Carola Monteiro, que dá nome à unidade, a também educadora Dona Olga Monteiro que, aos 94 anos de idade, recebeu homenagens e falou sobre a importância da educação.

Inaugurado em 1984, o CEI Professora Carola Monteiro tem capacidade para atender 50 crianças de 4 e 5 anos, em período integral. A unidade foi totalmente reformada e ampliada, com a construção de duas novas salas, refeitório, novo pátio, sanitários e revitalização completa. Foram investidos aproximadamente R$ 190 mil nas obras.

“É realmente uma nova creche, não é uma reforma. Poder unir o trabalho pedagógico, o comprometimento e a dedicação da equipe a condições estruturais adequadas é o melhor que podemos fazer por uma educação de qualidade, que prepara as nossas crianças para o futuro”, destacou o prefeito Sérgio Azevedo, durante a solenidade de entrega das obras.

A secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga, informou que, neste momento, 18 unidades de educação estão recebendo obras de melhoria. “Hoje temos a alegria de termos aqui a Dona Olga Monteiro, também educadora, que trabalhou a vida toda na Escola Dom Bosco. Agradecemos pela sua presença e ficamos muito felizes. A criança é o foco da nossa administração porque ela é o futuro da nossa pátria menor, que é a cidade de Poços de Caldas”, ressaltou.

Os estudantes fizeram uma apresentação musical. “Que bom que esta data chegou para que pudéssemos agradecer a todos pela revitalização da nossa escola. Não foi uma reforma, foi a reconstrução do CEI Carola Monteiro, beneficiando o trabalho pedagógico maravilhoso que já era realizado pela equipe”, comentou a coordenadora do centro de educação infantil, Grace Perillo.

O evento contou com a presença ilustre de Dona Olga Monteiro, de 94 anos, filha da professora Carola Monteiro, que dá nome à unidade escolar. “Estou me sentindo realmente muito feliz e muito agradecida. Minha mãe trabalhou durante vários anos no grupo escolar David Campista, assim que foi inaugurado e, graças ao professor Araújo, mamãe ganhou então essa homenagem de ter o nome dela em uma escola. Quero cumprimentar de modo especial o secretário de Obras pela beleza que ficou o CEI Professora Carola Monteiro”, afirmou Dona Olga, que recebeu homenagens do prefeito Sérgio Azevedo e da equipe do CEI.

História

A história da unidade de educação infantil foi contada de maneira emocionante por quem lutou pela sua criação e trabalha no local desde a sua fundação, em 1984: Dona Maria Aparecida, merendeira do CEI Carola Monteiro desde o início das atividades. “Sou merendeira dessa unidade há 38 anos. Me mudei para esse bairro no ano de 1982, há 40 anos, quando havia apenas cinco moradores. Com o decorrer do tempo, conforme foi aumentando o número de moradores, surgiu a necessidade de criar uma diretoria do bairro para reivindicar as necessidades da pequena comunidade. E uma das prioridades era uma escola de educação infantil. Após muita luta, conseguimos conquistar esta escolinha. Isso aconteceu no ano 1984, há 38 anos. No início foi alugada uma casa e adaptada para receber os alunos, me lembro que havia sido uma conquista tão grande que os pais e as crianças iam felizes para a escola e, para nós, funcionários da época, uma conquista de emprego. Os anos se passaram, a casa foi vendida e ficamos anexos à Escola Dona Mariquinhas Brochado e, logo após, mudamos para este prédio”, contou Dona Maria Aparecida, que também celebrou a conquista entregue na manhã desta terça-feira, quando a unidade foi ampliada e totalmente revitalizada.

