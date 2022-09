Prefeitura realiza semana de prevenção de acidentes no trabalho em outubro, em Poços de Caldas

Evento vai ser na Urca e é voltado aos servidores públicos municipais.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

A Prefeitura, por meio da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), realiza nos dias 5 e 6 de outubro a 32ª Sipat – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. O evento vai ser na Urca e é voltado aos servidores públicos municipais.

Haverá palestras sobre saúde e segurança orientando o trabalhador sobre a importância da prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais e DSTs, além de sorteio de brindes e outras atividades.

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho é uma obrigação legal de todas as empresas e deve ser realizada anualmente para atender à NR-05, da Portaria 3214. No dia, as atividades acontecem à tarde, das 13h às 17h. Já no dia, a programação vai ser no período da manhã, das 8h às 12h.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.