Prefeitura de Juruaia emite novo decreto e impõem toque de recolher

Comércio fica proibido aos domingos; excursões seguem suspensas.

A prefeitura de Juruaia impôs toque de recolher no município, visando conter o avanço da pandemia. O novo decreto restringe o funcionamento de alguns setores e proíbe a abertura do comércio aos domingos. O documento tem validade de 15 dias.

No município, o toque de recolher tem vigor das 21h até às 5h do dia seguinte. O decreto foi publicado após o crescimento de casos e o aumento na ocupação dos leitos clínicos de UTI.

O comércio local pode atender até às 20h, com capacidade de 30% nas lojas. Das 20h às 21h, o cliente pode retirar mercadorias do balcão, após este horário somente são autorizados serviços via delivery.

Já autoescolas, academias, salões de beleza e semelhantes, podem funcionar de segunda a sábado até às 20h, somente com 30% da capacidade. Ficam isentos, somente, consultórios médicos e odontológicos.

Templos religiosos podem funcionar em qualquer dia da semana, porém somente até às 20h. Os locais só estão autorizados a ter 50% de sua capacidade máxima.

Aos domingos, o comércio não essencial está proibido. Farmácias, supermercados, açougues, postos de combustíveis seguem liberados até às 14h.

Ainda conforme a administração municipal, excursões no município seguem proibidas.

*Com informações G1 Sul de Minas