Terceira etapa de vacinação contra a gripe tem início; confira quem pode vacinar em Varginha

Redação CSul/Foto destaque: Felipe Barros

A Prefeitura de Varginha divulgou, nesta quarta-feira (9), o cronograma de vacinação para a 3ª etapa do processo de imunização contra a gripe. A terceira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza tem início nesta quarta-feira, em todo Brasil.

Em Varginha, terão prioridades nesta fase, pessoas com comorbidades; com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores em transporte coletivo rodoviários de passageiros urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; Força de segurança, salvamento e armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas.

Os locais seguem os mesmos da última etapa, porém com horários diferentes. Confira o cronograma com horário, local e grupo a ser vacinado: