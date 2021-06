Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Varginha cadastra imóveis para fins industriais e logísticos junto ao INDI

De acordo com Juliano Cornélio, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, ter um banco de dados junto ao INDI é uma importante ferramenta facilitadora, que evidencia o município no cenário de atração para novos investimentos.

Com o objetivo de atender as demandas dos empresários interessados em investir em Varginha, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico começou o cadastro áreas e galpões industriais e logísticos.

Para cadastrar uma área ou galpão, basta o proprietário do imóvel, em posse da escritura, ou o corretor de imóveis, em posse da procuração, preencher o formulário. Atentando que, cada imóvel poderá ser cadastrado uma única vez.

Divulgação Prefeitura de Varginha

Todos os dados cadastrados serão disponibilizados no site do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (INDI), que realizará a busca de acordo com a necessidade do empresário, disponibilizando o contato entre os interessados.

De acordo com Juliano Cornélio, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, ter um banco de dados junto ao INDI é uma importante ferramenta facilitadora, que evidencia o município no cenário de atração para novos investimentos.

Fonte e foto: Ascom Prefeitura de Varginha