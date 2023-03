Prefeitura de Alfenas realiza no próximo sábado o Festival Marielle Franco

Marina Gissi, secretária executiva de Juventude e Turismo ressalta que Marielle Franco foi e é um marco para a discussão sobre a violência contra as mulheres negras.

Foto: Prefeitura de Alfenas

A Prefeitura Municipal de Alfenas, através da Secretaria Municipal da Cultura e Secretaria Municipal da Juventude e Turismo realiza no próximo dia 11 de março ás 18:30h, o Festival Marielle Franco. O evento vai acontecer no Centro Vivencial que fica na antiga rodoviária terá atrações musicais e discussões sobre a violência contra mulheres, em especial as mulheres negras.

Marina Gissi, secretária executiva de Juventude e Turismo ressalta que Marielle Franco foi e é um marco para a discussão sobre a violência contra as mulheres negras: “Venham participar do evento onde teremos música boa, diversão, grandes comemorações de conquistas e também um espaço de muito diálogo e debate sobre a violência enfrentada pelas mulheres.”

Atrações

A abertura do Festival será com a apresentação do Tenda de Umbanda e Candomblé Maria Baiana de Aguiné. As atrações musicais será o grupo Soul de Casa, DJ Pol e Coletivo Sub’Urbano.

LEI Nº5015

A Lei Nº5.015 de 07 de junho de 2021, instituiu em Alfenas o dia 14 de março como o “Dia Marielle Franco – Dia de Enfrentamento ás violências contra as Mulheres Negras”, fazendo parte do calendário oficial do município.

Fonte: Prefeitura de Alfenas