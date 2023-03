Defesa Social participa de capacitação sobre obtenção de recursos em casos de calamidade

Evento da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil aconteceu em Pouso Alegre.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O coordenador da Defesa Civil, Mauro Barbosa, e o diretor do Demutran, Bruno Magalhães, participaram em Pouso Alegre de uma capacitação da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) sobre captação de recursos em situações de emergência ou calamidade pública.

O evento aconteceu na última quarta-feira (8) no auditório do 20º Batalhão de Polícia Militar com participação de representantes de defesas civis de vários municípios da região. O objetivo foi instruir detalhadamente os órgãos municipais sobre como proceder para obter recursos estaduais e federais em casos de desastres naturais e demais situações de urgência relativas às cidades.

“Foi muito importante para que os municípios saibam como usar as ferramentas do sistema estadual e do sistema federal para captar recursos em casos de situações calamitosas nas cidades. Foi uma captação de atualização essencial”, disse Mauro Barbosa. Em Poços, a Defesa Civil e o Demutran fazem parte da Secretaria Municipal de Defesa Social.

Em Minas Gerais, o número de municípios em situação de emergência chegou a 274 por conta das chuvas. Em janeiro, o sul do estado tinha 24 cidades em estado de emergência. Embora não seja o caso de Poços de Caldas, o município está atento aos volumes pluviométricos e a ocorrências pontuais.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas