Dia da Mulher no Unis!

Unis promove dia de atividades exclusivas para as colaboradoras.

Foto: Grupo Unis

Na última quarta-feira (08/03) foi celebrado o Dia Internacional das Mulheres, uma data voltada a relembrar as conquistas e importância das mulheres na evolução de todas as áreas da nossa sociedade, bem como um dia para reforçar que a luta delas deve ser uma luta de todos, para que retrocessos não aconteçam e que novos progressos sejam estabelecidos na busca pela igualdade de representação e reconhecimento das mulheres em todos os espaços.

No Grupo Unis, o dia foi repleto de atividades especiais e exclusivas para as colaboradoras da instituição, através de uma iniciativa organizada e conduzida pelas líderes dos departamentos de Recursos Humanos e Diversidade. Na parte da manhã, colaboradoras de diversos setores do Unis estiveram na Vila Sapiens da Cidade Universitária, participando de uma roda de conversa junto à nossa psicopedagoga Érica Resende e a psicóloga Ariana Barros, compartilhando experiências, dores, aprendizados e muito afeto entre as presentes, que falaram um pouco sobre suas histórias, trajetórias e reflexões enquanto mulheres na nossa sociedade. A manhã terminou com um momento de sorteio e entrega de brindes às mulheres presentes.

Na parte da tarde, a Vila Sapiens recebeu alunos dos cursos de Estética, Fisioterapia e Enfermagem do Unis que colocaram em prática os seus conhecimentos de cada área da saúde, oferecendo atendimentos gratuitos às colaboradoras através de práticas de recuperação e reabilitação das funções musculares e das articulações, tratamentos de pele, aferição de pressão, além de receberem profissionais realizando atendimentos de maquiagem, manicure e cortes de cabelo das colaboradoras durante toda a tarde.

O Dia das Mulheres do Unis contou com o apoio dos patrocinadores: Laboratório Ferreira Davo, Domino’s Pizza, Cross Experience, O Boticário, Sicoob Credivar, Caroline Lopes Fisioterapeuta e A Bruxa de Pano no planejamento e execução das atividades.

Fonte: Grupo Unis