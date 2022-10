Prefeitura abre inscrições para matrícula na Educação Infantil em creches municipais, em Pouso Alegre

Inscrições podem ser feitas na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) ou na escola municipal mais próxima da residência até o dia 20 de novembro.

Foto: CSul.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC), abriu nesta quinta-feira (20) as inscrições para os alunos nos Centros de Educação Infantil Municipal (CEIM’s) e Pré. As vagas são destinadas para crianças de 0 a 3 anos e estudantes do pré I e II de 4 e 5 anos.

É importante lembrar que poderão inscrever-se, exclusivamente, as famílias residentes no município de Pouso Alegre, comprovando com documento no momento da matrícula. A SMEC destaca ainda que para matrícula é solicitado que o aluno esteja com a carteira de vacinação completa, incluindo a vacina contra a poliomielite conforme a recomendação 6 – 2022, de 12/09/2022 do Ministério Público de Minas Gerais.

Ingresso de novos alunos no Ensino Fundamental

Os responsáveis pelas crianças e adolescentes, que desejam se inserir em instituições municipais para o Ensino Fundamental, devem se inscrever entre 09/11/2022 a 30/11/2022. As inscrições serão feitas no SUCEM – Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula, por meio do link: https://cadastroescolar.educacao.mg.gov.br/app/ .

Serviço

Secretaria Municipal de Educação e Cultura

Endereço: Rua Tupinambás, s/n – Santo Antônio.

Telefone: (35) 3449-4101E-mail: semedpmpa@gmail.com

Atendimento: das 8h às 12h das 13h às 16h (de segunda a sexta-feira).

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.