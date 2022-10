Órgãos de trânsito de todas as esferas de governo se reúnem em Contagem (MG)

Foi a última etapa do evento realizado nas cinco regiões do país.

Foto: Divulgação PRF.

Nessa quarta e quinta-feira (19 e 20 de outubro) foi realizado, em Contagem (MG), o 1º Encontro Regional de Gestão Municipal do Trânsito e Segurança Viária – Etapa sudeste. O seminário contou com a participação de vários representantes dos municípios dessa região e também de gestores de órgãos estaduais e federais relacionados ao trânsito. O evento foi promovido em conjunto pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), Senatran, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Saúde e SEST/SENAT.

Várias palestras e oficinas foram oferecidas no encontro. Com o objetivo de auxiliar gestores municipais nas atribuições relacionadas ao trânsito, os temas abordados foram muito abrangentes. Alguns assuntos tiveram destaque como o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS) e a integração de municípios ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

Também foram proporcionadas, entre outras, palestras sobre planejamento de mobilidade urbana, captação de recursos e responsabilidade em contratações, o papel da fiscalização de trânsito, intervenções viárias, integração das universidades com os órgãos de trânsito e impactos dos acidentes para o sistema de saúde.

Na entrada do evento foi montada uma exposição de equipamentos da PRF. Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer, bem de perto, viaturas que os policiais utilizam nas atividades operacionais. Ficaram à disposição de todos alguns exemplares de motocicletas, uma viatura blindada para operações de alto risco e até um helicóptero da instituição.

Fonte: PRF.