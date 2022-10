Capacitação da Rede de Proteção e Atendimento à Criança e ao Adolescente, em Lavras

Evento é realizado pela Prefeitura Municipal de Lavras, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Foto: CSul.

Nesta sexta-feira, 21, está acontecendo uma Capacitação da Rede de Proteção e Atendimento à Criança e ao Adolescente, no auditório do Centro Universitário de Lavras.

O evento é realizado pela Prefeitura Municipal de Lavras, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, em parceria com a Coordenadoria da Infância e Juventude e do Fórum Mineiro de Conselheiros Tutelares.

“Essa capacitação vai reunir conselheiros tutelares, gestores da assistência social de direitos humanos, juízes e promotores para se informar e capacitar em relação a proteção a criança e juventude, logo irão fortificar e efetivar esse serviço” disse Mayron Cardoso Gomes, Subsecretário de Assistência Social.

Dr. José Roberto Poiani, juiz de direito da Vara da Infância e da Juventude de Uberlândia e membro da COINJ e GMF falou da importância da capacitação: “É fundamental na medida em que o Estatuto da Criança e do Adolescente nos informa e nos determina que a política de atendimento a infância e juventude se dá por meio de ações articuladas da área do governo e da área da sociedade, também incluindo o sistema de justiça. Esses momentos de diálogos fazem que as instituições se aproximem, debatam e cheguem à consciência de temas comuns, buscando melhorar e qualificar o atendimento a criança e ao adolescente. Parabenizo o município de Lavras por essa iniciativa”.

“A capacitação é uma oportunidade de valorização dos profissionais que constituem a rede de proteção e de fortalecer os trabalhos de acolhimento, atendimento e encaminhamento. Tendo como foco uma intervenção reflexiva, qualificada e crítica da realidade social no campo do atendimento da criança e adolescente, buscando a articulação e efetivação dos serviços para alcançar uma completa proteção às crianças e aos adolescentes” relatou Marlene Ferreira Silva, Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania.

Fonte: Prefeitura de Lavras.