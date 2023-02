Pouso Alegre terá Hub de Empreendedorismo e Inovação

Projeto do Núcleo de Empreendedorismo foi apresentado na noite desta quinta-feira (9) durante uma reunião extraordinária entre a Prefeitura, NEMPA e Unifei.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

Pouso Alegre terá um centro que contará com laboratório, coworking, auditório e áreas que facilitem a convivência entre estudantes, empreendedores, investidores e o poder público para identificação de oportunidades que geram soluções. O projeto do Núcleo de Empreendedorismo foi apresentado na noite desta quinta-feira (9) durante uma reunião extraordinária entre a Prefeitura, NEMPA e Unifei.

O Prefeito Cel. Dimas, acompanhado do Secretário de Desenvolvimento Econômico, José Carlos, definiu que o Poder Executivo realizará a obra, em parceria com a empresa DAC Engenharia, que fez toda a planta do projeto pro bono no bairro Santa Rita.

“Este é um importante passo na nossa cidade. Esperamos realizar parcerias que impulsionem a economia de Pouso Alegre e região. Com novos negócios e novas soluções, teremos novas tecnologias”, destaca o Prefeito Cel Dimas.

Na oportunidade, a UNIFEI se comprometeu a aplicar no hub, dentre outros projetos, o bacharelado de Ciência e Tecnologia, de duração de 3 anos, enquanto o NEMPA assumiu a frente de movimentar as conexões da comunidade empreendedora de Pouso Alegre no novo edifício.

