Acompanhe a agenda dos eventos gratuitos para o final de semana, em Pouso Alegre

Museu Tuany Toledo está localizado na Câmara Municipal, à Av. São Francisco, 320, Bairro Primavera.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

Neste sábado (11) e domingo (12), a Prefeitura, por meio da Superintendência de Cultura, através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, preparou uma agenda com atividades para toda família. Confira:

Sábado

Projeto “Onde a Arte acontece”:

Local: Museu Histórico Municipal Tuany Toledo

13h – Workshop – Dança Contemporânea

14h30 – Workshop – Ballet Clássico – 6 a 12 anos

16h – Apresentação do Ballet Luiz Henrique

Mais informações com Ballet Luiz Henrique: 35 98814-3516

Domingo

Local: Teatro Municipal

Projeto “Radio Balangandan” das 10h às 12h.

Programa infantil educativo, que tem como linguagem principal a Música, com dança, show de calouros, brindes e brincadeiras para as crianças. Mais informações na Secretaria do Teatro: 3449-4346.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.