Professora do Unis São Lourenço publica capítulo nos anais do maior congresso internacional online para professores

Congresso contou com a participação de profissionais e estudantes de todos os estados brasileiros e de 30 países diferentes.

Foto: CSul.

Em outubro de 2022 aconteceu a segunda edição do Congresso Internacional Movimentos Docentes (CMD), considerado o maior Congresso Internacional online para professores, pesquisadores e estudantes de todas as áreas do conhecimento.

Com uma programação composta por palestras, minicursos, mesas virtuais, pocket shows e muito mais, o Congresso contou com a participação de profissionais e estudantes de todos os estados brasileiros e de 30 países diferentes, trocando experiências, propiciando discussões sobre formação, práticas educativas e dando visibilidade ao trabalho docente.

Representando o Grupo Unis, através da Faculdade Unis São Lourenço, a Profa. Daianna Pompeu publicou um capítulo nos anais do CMD, com um trabalho realizado junto à aluna do curso de Pedagogia, Camila Nogueira Costa.

O capítulo intitulado “A gravidez na adolescência e a importância dos estudos”, buscou analisar o impacto que a gravidez na adolescência traz para as jovens, relacionando com o índice de evasão escolar. De acordo com o estudo, há urgência nas estratégias priorizando o controle da gravidez na adolescência, com base na prevenção não apenas das adolescentes, mas também dos pais, pois ela é vista como um desafio que afeta a escolaridade. Assim que a adolescente engravida, afasta-se da escola, gerando problemas no futuro. Sugere-se que as escolas sejam pilares de formação, para isso é preciso que apresentem um planejamento de programas para o desenvolvimento e formação em diferentes fases.

Fonte: Unis.