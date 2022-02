Polícia Rodoviária Federal apreende três toneladas de inseticida proibido no Brasil, na Fernão Dias, em Pouso Alegre

De acordo com a PRF, os policiais abordaram um caminhão e, após verificar os documentos apresentados, decidiram fiscalizar a carga que estava no veículo. Ao observar os rótulos, tampas, lacres e inscrições dos produtos transportados, os policiais constataram indícios de adulteração.

Redação CSul/Foto: Divulgação Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, neste sábado (19), cerca de três toneladas de inseticida de uso proibido no Brasil. A apreensão aconteceu na rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre.

De acordo com a PRF, os policiais abordaram um caminhão e, após verificar os documentos apresentados, decidiram fiscalizar a carga que estava no veículo. Ao observar os rótulos, tampas, lacres e inscrições dos produtos transportados, os policiais constataram indícios de adulteração.

Os policiais, então, suspeitaram que o produto fosse diferente do que havia sido informado na nota fiscal. De acordo com o relato do motorista, os agentes suspeitaram se tratar de um agrotóxico contrabandeado disfarçado de produto fertilizante.

O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, o Mapa, constatou que o produto tinha aspecto de um inseticida que é proibido no Brasil. Ao todo, foram apreendidas 3 toneladas do produto. O material foi encaminhado para a Polícia Federal, em Varginha (MG).

A ocorrência foi registrada como contrabando e crime ambiental. A PRF não informou se o motorista foi preso.

Fonte: G1 Sul de Minas