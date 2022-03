Lancha explode e deixa oito feridos no Lago de Furnas, em Fama

Segundo a Marina Náutica, a embarcação estava na avenida Prefeito Antônio Quintino e uma explosão fez com que o fogo atingisse os tripulantes. A explosão, conforme a Marina, ocorreu logo depois de o piloto dar partida na lancha.

Redação CSul/Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma lanche explodiu na tarde deste sábado (5), no Lago de Furnas, em Fama. De acordo com o Corpo de Bombeiros, oito pessoas ficaram feridas. Das vítimas, quatro foram socorridas por populares, duas pelo Samu e duas pelos bombeiros. Duas mulheres foram resgatadas em estado grave.

Segundo a Marina Náutica, a embarcação estava na avenida Prefeito Antônio Quintino e uma explosão fez com que o fogo atingisse os tripulantes. A explosão, conforme a Marina, ocorreu logo depois de o piloto dar partida na lancha.

“Quatro pessoas foram socorridas por populares, enquanto o Corpo de Bombeiros socorreu uma mulher e um homem, com 35 anos cada aproximadamente. Eles tiveram queimaduras de segundo grau em diversas partes do corpo. O Samu também socorreu duas vítimas: uma mulher com queimaduras de segundo grau em todo o corpo, que foi socorrida em estado grave, além de um homem com queimaduras nos braços e nas pernas”, explicou o sargento do Corpo de Bombeiros, Míller Ramid.

A direção da Marina Náutica de Fama, explicou, que a lancha fica ancorada no local durante a semana. Ainda segundo a Marina, um casal de Elói Mendes é o dono da embarcação e estava no local com mais três casais de amigos para se divertir no Lago de Furnas.

“Quando eles embarcaram, já estavam prontos para fazer o passeio, no momento da partida na lancha ocorreu uma explosão. Alguns pularam para dentro do píer, outros pularam na água. Prontamente nossa equipe fez a retirada dos que entraram na água, todos com queimaduras, mas todos conscientes também. Logo que fizemos a retirada, prestamos os primeiros socorros e realizamos o contato com o Samu e os bombeiros. Pelos relatos [das vítimas], quando a partida foi dada, ocorreu a explosão e, à princípio, essa explosão veio do próprio casco do barco, da parte de trás da embarcação”, explicou o administrador da Marina, Paulo Rogério de Oliveira.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área. A Polícia Civil e a Marinha realizaram a perícia no local ainda neste sábado e agora investigam as causas do acidente.

*Com informações: G1 Sul de Minas