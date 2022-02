Três brasileiros são presos na Tailândia e investigados por tráfico internacional de drogas; mulher é de Pouso Alegre

Segundo as autoridades tailandesas, uma mulher e dois homens, de 22, 24 e 27 anos, foram presos com cocaína no aeroporto de Bangkok, No país, crime pode acarretar em pena de morte.

Três brasileiros foram presos no aeroporto de Bangkok, na Tailândia, conforme as autoridades do país. Ambos são investigados por tráfico internacional de drogas. Dentre os três, está uma mulher, de 22 anos, natural de Pouso Alegre.

De acordo com comunicados das autoridades tailandesas, divulgados na imprensa do país asiático, foram apreendidos com os brasileiros 15,5 quilos de cocaína.

O Itamaraty informou que, por meio da embaixada de Bangkok, acompanha a situação e presta toda assistência aos brasileiros.

Os primeiros detidos foram um homem, de 27 anos, e uma mulher, de 22 anos, que saíram de Curitiba. Após escalas, chegaram em um voo por volta das 7h de segunda-feira (14).

Após a equipe do aeroporto desconfiar de itens mostrados no raio X, os funcionários da alfândega revistaram as três malas dos passageiros e encontraram 9 quilos de cocaína. A droga estava escondida em um compartimento oculto.

Horas depois, as autoridades prenderam um morador de Apucarana, no norte do Paraná. O jovem, de 24 anos, havia chegado em outro voo.

Com ele, encontraram 6,5 quilos de cocaína escondidos em duas malas. As autoridades informaram não saber se ele conhecia os outros detidos. Vale ressaltar que, no país, o crime pode resultar em pena de morte.

O que diz os familiares da moradora de Pouso Alegre?

Em entrevista ao G1 Sul de Minas, os familiares de Mary Helen Coelho Silva – moradora de Pouso Alegre – disseram que, “pagar com a vida é muito forte”. Mary mora em Pouso Alegre com a mãe e os irmãos. Ela e a irmã mais velha, Mariana Coelho, eram próximas e sonhavam em abrir uma loja para vender os bolos que elas produziam juntas. Em entrevista ao g1, Mariana contou como foi a descoberta da prisão da irmã na Tailândia e como foram estes últimos dias. A família pede a ajuda do Itamaraty para trazer a jovem de volta ao Brasil.

Segundo Mariana, a notícia da prisão chegou por meio de um áudio da própria irmã por meio de um aplicativo de mensagens.

Mariana contou que só começou a entender a gravidade da situação depois que começou a pesquisar sobre o assunto e descobriu sobre as possíveis punições que a irmã poderia sofrer. A notícia pegou a família de surpresa. A mãe dela, que luta contra um câncer, precisou ser internada quando soube que a filha havia sido presa no país asiático.

“A gente não sabia [do envolvimento dela com o crime]. Ela trabalhava com carteira assinada em uma churrascaria da cidade. Ela tinha o serviço dela, tudo certinho. A gente não sabe o que levou ela a fazer isso. A gente ficou em estado de choque, estamos desesperados.”

Desde que a prisão de Mary Helen aconteceu, Mariana e o resto da família estão sem informações sobre a brasileira.

Diante da falta de notícias da irmã e do medo de uma possível condenação na Tailândia, a família e os amigos estão mobilizando as redes sociais pedindo para que Mary Hellen seja trazida para o Brasil. Eles querem que ela seja julgada pela justiça brasileira.

A família conta com a ajuda de advogados do município, mas estão em busca de brasileiros que possam ajudar direto da Tailândia.

Fonte: G1 Londrina e Sul de Minas/Foto: RPC/Reprodução