Poços de Caldas recebe em doação acervo bibliográfico do escritor Jurandir Ferreira

Termo de doação sem encargos nº 002/22 entre o IMS e a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, foi celebrado nesta semana.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

O acervo bibliográfico de Jurandir Ferreira, considerado o maior escritor de Poços de Caldas, agora pertence ao município. Os mais de 3.600 itens foram doados pelo Instituto Moreira Salles (IMS), legítimo proprietário do acervo, à Biblioteca Nilza Botelho Megale, do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas.

O termo de doação sem encargos nº 002/22 entre o IMS e a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, foi celebrado nesta semana. Pelo acordo, o Instituto Moreira Salles repassa o acervo em caráter definitivo ao município, sem qualquer ônus ou encargo.

A Biblioteca Nilza Botelho Megale, localizada nas dependências do Museu, tem por objetivo preservar, divulgar e manter sob guarda e conservação acervo bibliográfico, peças artísticas e históricas referentes à cultura e história poços-caldense, sua vida, seus hábitos e seus costumes.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas.

Serão doadas à Biblioteca Nilza Botelho Megale quatro estantes com uma face e dois conjuntos de estantes com duas faces todas em aço, com sete prateleiras cada, para complementar e ampliar a capacidade de acondicionamento do arquivo existente no local.

Efetuada a transferência, o acervo, composto por mais de 3.600 itens, será disponibilizado apenas para consultas internas, considerando as normas de segurança previstas para o correto manuseio do material. O acervo será incorporado ao patrimônio público municipal e identificado como “Jurandir Ferreira”, não devendo ser desmembrado. O IMS informa que o acervo está livre e desembaraçado de ônus, dívidas, gravames, encargos ou pendências de qualquer natureza, seja de ordem legal, contratual ou convencional.

“É um momento de grande alegria a oficialização da doação do acervo do grande escritor Jurandir Ferreira ao Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas. O acervo bibliográfico enrique sobremaneira a Biblioteca Nilza Botelho Megale e será preservado com grande carinho”, destaca a coordenadora do Museu, Marina Andrade.

O secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra, aproveita para agradecer à equipe do Instituto Moreira Salles pela doação do acervo e pelas diversas parcerias desenvolvidas em conjunto pelas duas instituições.

Jurandir Ferreira

Considerado o maior escritor de Poços de Caldas, Jurandir nasceu no dia 2 de setembro de 1905. Era filho do comerciante Lourenço Ferreira e de D. Benvinda Ferreira. Passou grande parte da infância na casa da família, localizada próximo à esquina da Rua Pernambuco com a Rua Assis, onde funcionava a antiga Drogaria Rosário.

Estudou na primeira turma da Escola São João da Escócia (atual Instituto Educacional São João da Escócia), no ano de 1915. Desejava cursar medicina, mas devido à crise econômica do final da década de 1920, estudou e formou-se em farmácia, em Pouso Alegre/MG. No início dos anos 30, abriu uma botica junto ao armazém de seu pai e começou sua vida profissional.

Desde cedo, dedicou-se à carreira literária e publicou vários livros como Telêmaco (romance), Fábulas (poesia), O céu entre as montanhas (romance), Saia Branca (contos), O tocador de Requinta (poesia), A Visita (crônica), Da Quieta Substância dos Dias (crônicas), Um Hectare na História de Poços (sobre a Vila Junqueira). O livro “Um Ladrão de Guarda-chuvas” venceu o prêmio Guimarães Rosa de Minas Gerais, na categoria de melhor romance em 1994.

Além disso, escreveu para o jornal Diário de Poços. Jurandir foi membro da Academia Campineira e da Academia Poços-Caldense de Letras. O crítico literário, sociólogo, professor universitário e um dos maiores intelectuais da história do Brasil, Antonio Candido, dizia que Jurandir Ferreira era um escritor notável e elogiava as suas obras. Jurandir faleceu em 1997. Em 2000, foi eleito como uma das personalidades do século XX de Poços de Caldas.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.