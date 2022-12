Hemominas será inaugurado em Varginha na próxima semana

Posto Avançado de Coleta Externa receberá nome do médico , Dr. Fernando Eugênio Pires do Prado.

A Prefeitura de Varginha, em parceria com a Fundação Hemominas, inaugura na próxima quinta-feira (15), às 10h, o Posto Avançado de Coleta Externa (PACE), em Varginha, que receberá o nome do médico varginhense, Dr. Fernando Eugênio Pires do Prado.

O PACE terá uma estrutura semelhante a uma Unidade de Coleta da Hemominas e funcionamento em datas e horários pré-definidos, ampliando assim os locais para recebimento de candidatos à doação de sangue no Estado de Minas Gerais.

Essa modalidade de realização de coleta de sangue acontece por meio de uma parceria entre a Fundação Hemominas e as Prefeituras por meio das Secretarias de Saúde, em municípios com mais de 50.000 habitantes, sendo oficializada com a assinatura do Termo de Cooperação Mútua entre os órgãos.

Em Varginha a unidade funcionará na Rua Maria Rezende Braga, 55, bairro Vila Verde.