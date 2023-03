Poços de Caldas participa de capacitação no Ministério do Desenvolvimento Social

Treinamento visa formar instrutores de formulários do Cadastro Único.

Foto/Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

A gestora do Cadastro Único no município de Poços de Caldas, Maria Neves, participou, na última semana, da Capacitação dos Entrevistadores do Cadastro Único, na Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em Brasília. A formação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) visa acompanhar as mudanças promovidas no preenchimento dos formulários do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico).

O objetivo é formar novos instrutores, que vão atuar na capacitação dos entrevistadores, repassando o conteúdo do curso. A formação orientou sobre o correto e completo preenchimento dos dados nos formulários, a fim de refletir fielmente a realidade das famílias cadastradas. Participaram do encontro 58 pessoas, de todos os estados brasileiros, que foram distribuídas em duas turmas. Elas serão responsáveis por organizar a formação dos entrevistadores municipais.

“Participar da capacitação foi de grande importância para o município, já que o CadÚnico é a porta de entrada para as políticas sociais, daí a relevância fundamental de o cadastro representar a realidade local, levando os benefícios sociais às pessoas que mais precisam”, destaca a coordenadora de Vigilância Socioassistencial do município, Maria Neves.

A Secretaria de Avaliação, Gestão da Informação e Cadastro Único (Sagicad) do MDS vem realizando ações e investindo na estratégia de formação de uma rede de pessoas aptas a multiplicar os conteúdos dos cursos desenvolvidos.

O Cadastro Único é o registro que permite ao governo saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Ele foi criado pelo Governo Federal, mas é operacionalizado e atualizado pelas Prefeituras. Ele é a porta de entrada para a participação em vários programas sociais. Cada programa tem uma exigência diferente, mas o primeiro passo é ter sempre o cadastro atualizado.