Poços de Caldas: Banco de Alimentos zera fila de espera da Cesta Verde

Atualmente, são distribuídas 579 cestas verdes por mês para pessoas em situação de insegurança alimentar que se enquadram nos critérios do benefício.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O Banco de Alimentos de Poços de Caldas zerou a fila de espera para o benefício da Cesta Verde. Segundo o coordenador de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Promoção Social, José Porto, o equipamento distribui 579 cestas mensalmente, atuando na melhoria da qualidade de vida da população atendida.

“Antes, tínhamos uma fila de espera de, em média, 80 pessoas aguardando cestas verdes. Nossa missão é não deixar ninguém esperando, cumprindo nosso compromisso com as pessoas que necessitam do benefício”, informa Porto.

Estabelecida pela Lei Complementar 186/16, dentro da concessão dos benefícios eventuais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a Cesta Verde é um auxílio-alimentação por meio da distribuição de cestas com legumes, hortaliças e frutas, fornecidas como forma de complementação das refeições.

Têm direito ao benefício as famílias com renda per capta inferior a ¼ do salário mínimo e que tenham alguma pessoa em situação de insegurança alimentar, como portadores de doenças crônicas não transmissíveis como diabéticos, hipertensos, obesos e desnutridos. Para receber a Cesta Verde, é necessário laudo médico, do nutricionista e parecer técnico-social do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

A entrega é realizada no Banco de Alimentos e também nos CRAS para as pessoas que residem em locais mais distantes. “A segurança alimentar previne doenças e outras ocorrências. Com a Cesta Verde, todos ganham, já que as pessoas têm garantido seu direito básico à alimentação, impactando também na questão da saúde pública”, avalia o coordenador de Segurança Alimentar, José Porto.

As famílias que se enquadram nos requisitos do benefício devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da região onde residem. O assistente social do CRAS realiza a avaliação socioeconômica da família e os profissionais de saúde constatam a condição de insegurança alimentar, para realizar o acompanhamento.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas