Compete Minas oferece incentivos para empresas de pequeno, médio e grande porte

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Varginha e Unifal firmam parceria para orientações a empresários se inscreverem no Compete Minas.

Foto: Prefeitura de Varginha

Empresários de Varginha e região: Se você precisa de dinheiro para financiar seus projetos de inovação e tecnologia, o programa Compete Minas pode ser uma ótima opção. Lançado pelo governo do estado de Minas Gerais, o programa oferece incentivos para empresas de pequeno, médio e grande porte, além de cooperativas e startups, com o objetivo de promover a competitividade das empresas mineiras e estimular a criação de novos produtos e processos inovadores em todas as áreas do conhecimento.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de Varginha e a Liga de Empreendedorismo do campus Varginha da Unifal-MG, oferecem apoio aos candidatos e candidatas que desejem enviar propostas para o Compete Minas. O prazo para a submissão de propostas é dia 17 de abril e muitas pessoas ficam confusas em relação à leitura do edital e dos documentos necessários.

De acordo com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, o Compete Minas é um importante projeto do governo do estado que tem como objetivo inserir as micro, pequenas, médias e grandes empresas em um processo de implementação de projetos de inovação dentro das empresas, bem como instituições. Neste sentido, firmamos uma parceria com a Unifal, por meio de alunos bolsistas da Fapemig, que poderão dar orientações de forma gratuita aos empreendedores para que possam inscrever seus projetos neste importante edital do Compete Minas.

Segundo o Prof. Hélio L. Costa, “muitas pessoas desistem de se inscrever em editais de financiamento devido à burocracia envolvida no processo. Por isso os agentes de inovação e empreendedorismo da universidade estarão disponíveis, mediante agendamento, para atender, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Varginha, e auxiliarem no processo, tirando dúvidas sobre o edital”.

O programa oferece um total de R$100 milhões em investimentos divididos em duas linhas distintas. A primeira é a Linha Empresas, Startups e Cooperativas, que propõe subvenção econômica para empresas de diferentes portes, com valores variáveis de acordo com o faturamento anual. A segunda é a Linha Tríplice Hélice, que objetiva financiar projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação propostos por Instituições de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (ICTs MG) em parceria com empresas, startups ou cooperativas.

As chamadas públicas para ambos os programas já estão disponíveis e o prazo para submissão de propostas vai até 17 de abril de 2023. O programa Compete Minas é uma iniciativa importante para fomentar a economia e a inovação em Minas Gerais, contribuindo para o surgimento de novas empresas e para o crescimento das já existentes, o que pode gerar mais empregos e riqueza para a região.

O agendamento do atendimento pode ser feito na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, pelo telefone (35) 3690 4008 (Grazielle ou Marjorie).

Fonte: Prefeitura de Varginha