Pesquisa busca mostrar a intenção de compras para o Dia dos Pais

Estudos são conduzidos por profissionais especializados nas áreas econômicas.

Foto destaque: Reprodução/Unis

Mais uma importante data comemorativa se aproxima, o Dia dos Pais, e os empresários necessitam compreender o comportamento dos consumidores para tomar as melhores decisões.

Para isso, o Projeto Levante Sul de Minas, o Cesul Lab e o GEESUL, com o apoio do Departamento de Pesquisa do Grupo Unis, estão realizando uma pesquisa na região a fim de antecipar esse comportamento e auxiliar as empresas nas suas decisões. Trata-se da pesquisa de intenção de compras para o Dia dos Pais.

Para participar da pesquisa, que é bem simples e rápida de ser respondida, basta clicar aqui.

Os participantes poderão concorrer ao sorteio de uma caixa de chocolates! Cada pessoa só pode participar uma única vez. O ganhador será divulgado após a liberação dos resultados da pesquisa.

Importante destacar que estudos como este são conduzidos por profissionais especializados nas áreas econômicas, administrativas e estatísticas e buscam auxiliar os empresários do Sul de Minas a se prepararem melhor para as vendas em datas tão importantes.

Fonte: Noticias Unis