53,90% dos consumidores deverão presentear os pais com presentes do Centro de Varginha

Pesquisa da Aciv revela que, mais de 60% dos consumidores deverão comprar presentes de até R$100.

Redação CSul / Foto destaque: CSul

O Dia dos Pais está chegando e pensando nisso a Associação Comercial e Industrial de Varginha (ACIV) realizou pesquisa que aponta que, mais de 60% dos consumidores devem gastar até R$100 para presentear no próximo dia 8, ainda conforme a pesquisa, boa parte dos consumidores deverá deixar as compras para última hora.

Conforme o estudo, 49,65% dos consumidores pretendem realizar as compras no cartão de crédito e surpreender com presentes entre R$50 e R$100, enquanto 26,95% pretendem pagar no dinheiro.

A pesquisa apresenta dados animadores, já que aproximadamente 53,90% dos consumidores disseram pretender realizar as compras na área central de Varginha, enquanto 26,24% pretendem comprar pela internet e 17,73% no Via Café Garden Shopping.

A pesquisa tem como principal objetivo orientar os comerciantes a respeito da intenção de compra no município.