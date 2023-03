Operação 4:20: PCMG prende suspeito de distribuir droga em Três Pontas

Durante a ação, um homem, de 55 anos, apontado como responsável por distribuir maconha para traficantes da cidade, foi preso em flagrante.

Foto: PCMG

Após quase dez meses de investigações, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou, na manhã de hoje (15/3), a operação 4:20, em Três Pontas, Sul do estado. Durante a ação, um homem, de 55 anos, apontado como responsável por distribuir maconha para traficantes da cidade, foi preso em flagrante.

Com o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão, a equipe policial recolheu um quilo de maconha, duas balanças de precisão com fragmentos da droga, uma motocicleta que seria usada para entrega de entorpecentes, celulares, além de R$ 627 em dinheiro.

Em um dos alvos das ordens judiciais, a PCMG encontrou resquícios de drogas, sugerindo que o local era utilizado para fracionamento de entorpecentes para revenda. As apurações indicam que o suspeito, que já tinha envolvimento com o tráfico, teria iniciado a venda de narcóticos não apenas no varejo, mas também na distribuição para pontos de venda de drogas em bairros da cidade, em especial no bairro Padre Vitor.

Além disso, a Polícia Civil levantou informações de que o investigado atuaria na entrega de maconha para clientes “VIP” e, para tanto, utilizava a moto para realizar os serviços. A PCMG investiga, ainda, possível crime de lavagem de dinheiro, uma vez que o suspeito estaria atuando no ramo de construção imobiliária e venda de casas.

Após ser autuado em flagrante, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

O nome da operação é uma alusão ao horário em que usuários de maconha se referem para consumir a droga.

Fonte: PCMG