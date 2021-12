Mais de 100 tabletes de maconha são apreendidos e quatro pessoas presas em Itajubá

Segundo a Polícia Militar, apreensão aconteceu no período da noite, no bairro Ilhéus, após denúncias anônimas e troca de informações entre a Polícia Militar e Polícia Civil.

Redação CSul/Foto: Polícia Militar

Quatro pessoas foram presas e mais de 100 tabletes de maconha apreendidos nesta segunda-feira (13), em Itajubá. Segundo a Polícia Militar, apreensão aconteceu no período da noite, no bairro Ilhéus, após denúncias anônimas e troca de informações entre a Polícia Militar e Polícia Civil.

Ainda conforme a PM, as drogas foram encontradas dentro de uma casa no bairro. As identidades dos autores não foram reveladas.

*Com informações: G1 Sul de Minas