“Nosso espaço, nossa vez!” reúne servidores para atividades de socialização

As ações envolveram atividades de lazer, cultura, cuidado com a saúde e autocuidado, bem como a promoção, integração, descontração e melhoria no ambiente laboral.

Foto: CSul.

O Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS) do CEFET-MG realizou, nos dias 25 e 26 de janeiro, o evento “Nosso espaço, nossa vez!”, em ação conjunta com o Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino (Sindifes), Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEP) e Divisão de Saúde (DISAU).

A primeira edição buscou realizar, durante o período das férias escolares do CEFET-MG, ações propositivas a todos os servidores, por meio de atividades de lazer, cultura, cuidado com a saúde e autocuidado, bem como a promoção, integração, descontração, socialização e melhoria no ambiente laboral.

O evento aconteceu no campus Nova Suíça, Belo Horizonte, e contou com atividade física, monitorada por fisioterapeuta; avaliação odontológica, realizada pela equipe de odontologia do SIASS; exibição de filme; prática de Yoga; oficina de inteligência emocional, monitorada por psicólogo; aferição da pressão arterial; dicas de saúde e bem estar e café de encerramento.

Fonte: CEFET-MG.