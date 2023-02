Prefeitura de Pouso Alegre realiza pavimentação asfáltica próximo à escola Reis Magos

Estão sendo asfaltadas as seguintes vias: Avenida Circular, Rua Hélio Jacy Gouveia Shefler e Rua F.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, está realizando a pavimentação asfáltica próximo a Escola Reis Magos, no bairros Jardim Aeroporto e São Cristóvão, para garantir maior segurança à população, principalmente às crianças.

O Prefeito Cel Dimas, acompanhado do Secretário Municipal de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos, Augusto Hart Ferreira, visitou o local na tarde desta quarta-feira (1º) para acompanhar a realização das atividades.

“Esta é uma obra de grande importância para comunidade escolar e que fará a diferença para quem mora na região”, pontua o Prefeito.

O Secretário destaca que “a previsão é que as obras sejam finalizadas até o domingo, dia 5, para que na segunda, dia 06, as crianças possam retomar com tranquilidade a rotina escolar”.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.