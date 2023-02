Fórum de instituições públicas de Ensino Superior de MG se reúne no CEFET-MG

No encontro, foi realizada a eleição da nova diretoria do Foripes 2023-2024.

Foto: CEFET-MG.

A reunião do Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais (Foripes) aconteceu na manhã desta quarta-feira (1°), no campus Nova Suíça do CEFET-MG. Participam do Foripes as universidades e institutos federais mineiros, o CEFET-MG e as universidades estaduais.

Na pauta, os dirigentes discutiram sobre a liberação de recursos do Programa de Apoio do Governo de Minas Gerais e de recursos do Ministério Público Federal (MPF) para o desenvolvimento de pesquisas nas instituições federais. Foi realizada também a eleição da nova diretoria do Foripes. De 9 de fevereiro de 2023 a 8 de fevereiro de 2024, o Fórum terá a presidência do reitor da Universidade Federal de Lavras (UFLA), professor João Chrysóstomo e a vice-presidência dos reitores do Instituto Federal do Norte de Minas (IFNMG), professora Joaquina Nobre, e da Universidade Federal de Viçosa (UFV) Demetrius David da Silva. Quem deixa a presidência do Foripes é o reitor da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), professor Marcelo Pereira de Andrade.

João Chrysóstomo de Resende Júnior é reitor da UFLA na gestão 2020-2024. Possui doutorado sanduíche em Zootecnia pela Universidade Federal de Lavras e pela Wageningen Agricultural University (Holanda) e é professor da UFLA desde 1996.

Fonte: CEFET-MG.