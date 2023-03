No dia Mundial da Água Prefeitura de Alfenas lança Projeto Escola no Campo

O projeto vai abranger também a sociedade civil como um todo, inclusive grupos de terceira idade.

Foto: Prefeitura de Alfenas

A Prefeitura Municipal de Alfenas, através da Secretaria Municipal da Agricultura e Desenvolvimento Rural e Secretaria Municipal de Educação, lançou hoje (22/03), em evento realizado no Porto da Balsa da Harmonia, o Projeto Escola no Campo, que tem por objetivo fazer com que alunos da rede municipal, estadual e particular de ensino, tenham conhecimento de como são produzidos os alimentos, desde o plantio até a chegada nas prateleiras no supermercado.

O projeto vai abranger também a sociedade civil como um todo, inclusive grupos de terceira idade, sendo aplicado nas zonas rurais e dentro das unidades escolares de ensino com palestras e orientações de como se aproveitar os alimentos e responsabilidade socioambiental. Cristiane Marina dos Santos Novais, coordenadora da Casa de Apoio ao Agricultor, ressalta que o projeto tem um calendário anual, com visitas semanais nas escolas, cemei’s, instituições e associações. “Os interessados podem entrar em contato com as secretarias de agricultura e educação para agendamento das visitas, palestras e orientações.”

Dia Mundial da Água

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, juntamente com o lançamento do projeto “Escola no Campo”, os alunos do 4º e 5º ano da Escola Municipal Doutor Januário Magalhães (CAIC), participaram de atividades e palestras sobre a Água.

A Polícia Ambiental e Corpo de Bombeiros realizaram palestras sobre a importância da água e segurança marítima para banhistas e navegadores. Houve também palestras sobre a importância do uso do colete de segurança marítima para usuários da Balsa e Lago de Furnas e da importância da água na produção de alimentos e na qualidade de vida.

Estiveram presentes o Prefeito Fábio Marques Florêncio, o Secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural Décio Paulino da Costa, o Secretário de Educação Eliacim do Carmo Lourenço, a coordenadora da Casa de Apoio a Agricultura Familiar Cristiane Marina dos Santos Novais, do coordenador do projeto Escola no Campo Claúdio Novais e a vereadora Tani Rose.

Fonte: Prefeitura de Alfenas