Cemig faz investimento recorde na rede de distribuição e garante mais energia e segurança para seus clientes

Aporte vai beneficiar os 9 milhões de clientes da companhia no estado e garantir mais qualidade no fornecimento de energia.

Foto: Cemig

A Cemig vai realizar, até 2027, o maior investimento já feito pela companhia em seu sistema de distribuição, que atende seus clientes em Minas Gerais. O valor anunciado é de R$ 18,3 bilhões e faz parte do novo Planejamento Estratégico divulgado pela companhia ontem (27/03), durante evento voltado para investidores em Belo Horizonte.

Entre os destaques anunciados, serão construídos novos 3,24 mil quilômetros de linhas de distribuição (linhas estruturantes em alta tensão que conectam as subestações), instalados 1,25 milhão de medidores inteligentes e entregues, pelo Programa Mais Energia, mais 136 subestações que, somadas às 64 já entregues desde 2021, vão garantir o atendimento de 2.221 MW de novas cargas em todas as regiões do estado.

Além disso, os investimentos contemplam a continuidade do Programa Minas Trifásico, que está ampliando em 30 mil quilômetros a rede de distribuição trifásica em todas as Regiões de Minas Gerais, principalmente nas áreas rurais.O diretor de Distribuição da Cemig, Marney Tadeu Antunes, reforçou durante o evento a importância desse investimento para o volume de ligações e conexões que a rede da Cemig recebe diariamente. “Neste momento, estamos a 106 por hora na distribuição, que significa que a cada hora que passa ligamos 106 novos clientes. E para que estas novas unidades sejam ligadas, é preciso investimento. Portanto, se quisermos aumentar a velocidade de conexão desses clientes, temos que aumentar proporcionalmente os investimentos, que é o que estamos fazendo”, afirmou o executivo da companhia.

Entregas Mais Energia

Com esses investimentos, haverá a conclusão do Mais Energia, que está ampliando em 200 o número de subestações no estado. Dessas unidades, 64 já estão em operação. Até 2027, serão entregues mais 136 novas instalações em todas as regiões do estado, sendo 23 apenas em 2023.

Ao final do Programa, a população mineira irá contar um total de 615 subestações, eliminando os gargalos e restrições, e contribuindo para a indução de desenvolvimento em todo o estado.

Medidores inteligentes

A Cemig vai instalar mais 250 mil medidores inteligentes, que tem como principal vantagem a capacidade de envio de informações – como dados relativos ao consumo ou identificação de falta de energia, por exemplo – do medidor diretamente para a Cemig por meio de telemetria. Em 2022, já foram substituídos 235 mil medidores convencionais por equipamentos inteligentes.

Outros benefícios previstos são a monitoração mais efetiva na qualidade da energia e, futuramente, a possibilidade da disponibilização de dados de consumo para os nossos clientes com medição inteligente por meio dos canais digitais de atendimento, como o Cemig Atende Web e o aplicativo Cemig Atende.

Também foram substituídos 612 mil medidores obsoletos por outros mais modernos, e para este ano mais 600 aparelhos serão trocados em todas as regiões do estado.

Minas Trifásico

O Minas Trifásico também segue em execução, com o objetivo de ampliar e converter circuitos monofásicos em trifásicos no interior do estado. Até 2027, está sendo realizado o aumento de 30 mil quilômetros de redes que vão atender as localidades que apresentam restrição de carga para as necessidades do desenvolvimento da vocação regional do agronegócio, que será extremamente beneficiado com esse novo programa. Dessa forma, os investimentos da Cemig permitirão a potencialização acelerada do agronegócio local, gerando novas oportunidades de negócio e renda.

Fonte: Cemig