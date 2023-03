Prefeitura de Elói Mendes recebe certificado de excelência em compras públicas

Parabéns a todos os funcionários envolvidos no processo de compras públicas que atuaram e trabalham sempre com o objetivo de atingir a maior eficiência e seguir as boas práticas.

Foto: Prefeitura de Elói Mendes

A Prefeitura de Elói Mendes recebeu, através do Setor de Compras e Licitações, o troféu “Excelência em Compras Públicas”, sendo selecionada dentre 43 órgãos que mais geraram economicidade em licitações de compras públicas.

O selo de reconhecimento foi concedido pelo Portal de Compras Públicas, por meio do comprometimento com a eficiência, eficácia, transparência e modernização das licitações e contratos administrativos realizados pelo município.

Fonte: Prefeitura de Elói Mendes