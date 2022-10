Live do Jd. Botânico vai abordar conservação da biodiversidade, em Poços de Caldas

Live pode ser acompanhada no Instagram da Cientifique.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O Jardim Botânico e o Momento Cientifique realizam nesta sexta (17), às 19h07, uma live sobre a a importância da conservação da biodiversidade e como funciona um Jardim Botânico.

O evento terá participação da bióloga e doutora em ecologia aplicada Mariana Azevedo Rabelo e da jornalista científica Tatiane Toledo. A live marca também os 19 anos da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas. “Diferente de um Horto, ou mesmo de um Parque ou um grande jardim, o Jardim Botânico é uma Instituição voltada para a conservação da biodiversidade da flora. Por isso trabalhamos estas questões também na Educação Ambiental”, explica a bióloga.

A live pode ser acompanhada no Instagram da Cientifique (www.instagram.com/quevocecientifique).

Jardim Botânico

Desde a década de 1970, quando as preocupações ambientais começaram a se intensificar, os jardins botânicos do mundo todo passaram a contribuir com a divulgação científica e a educação ambiental. Atualmente, os Jardins Botânicos brasileiros dedicam-se principalmente à exposição, pesquisa e conservação das plantas e empenham-se em conscientizar a sociedade da importância delas.

Com a finalidade de conservar a biodiversidade, em especial da flora do planalto de Poços de Caldas, o Jardim Botânico tem diferentes frentes de atuação: desenvolvimento de pesquisas; herbário que conta com um acervo de mais de 4.500 espécies; trabalhos em laboratório, com mapeamento de espécies nativas e germinação de sementes; ações de educação ambiental e produção e doação de mudas de árvores nativas e plantas medicinais.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas