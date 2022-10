Atleta tricordiana é destaque em competição de Mountain Bike

Campeonato Brasileiro é realizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A atleta tricordiana de Mountain Bike, Valéria Negrini, participou, no último sábado, 08/10, do Campeonato Brasileiro MTB-XCO e XCC 2022, realizado na cidade de Conceição do Mato Dentro. Valéria conquistou a 10ª colocação na competição, na categoria XCO – Master

A. O Campeonato Brasileiro é realizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo – CBC, em parceria com a Federação Mineira de Ciclismo. No ranking nacional, a atleta conquistou a 4ª colocação.

Fonte: Prefeitura de Três Corações