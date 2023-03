16ª Conferência Municipal de Saúde acontece na próxima segunda (20), em Poços de Caldas

O intuito do evento é estimular e contribuir com os amplos diálogos que acontecerão na sociedade ao longo de todo o processo.

Foto/Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Acontece na segunda-feira (20), a 16ª Conferência Municipal de Saúde de Poços de Caldas, no Espaço Cultural da Urca, das 08h30 às 17h.

A conferência organizada pelo Conselho Municipal de Saúde, segue o tema escolhido pelo Ministério da Saúde que será: “Garantir diretos e defender o SUS, a vida e a democracia amanhã vai ser outro dia”.

O intuito do evento é estimular e contribuir com os amplos diálogos que acontecerão na sociedade ao longo de todo o processo.

O evento reúne as reflexões, os desafios e as perspectivas acumuladas no âmbito do controle social, organizadas em quatro eixos: I – O Brasil que temos. O Brasil que queremos; II – O papel do controle social e dos movimentos sociais para salvar vidas; III – Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia e

IV – Amanhã será outro dia para todos.

O momento é também para mobilizar e estabelecerem diálogos com a sociedade brasileira sobre as necessidades e prioridades para cada território, da saúde como direito e em defesa do SUS.

Os interessados poderão realizar credenciamento na Urca, no dia do evento, a partir da 08h.

Programação

08h – Abertura do Credenciamento

08h30 – Mesa de Abertura (Autoridades Municipais)

09h – mesa Redonda técnica

10h – Debate

10h30 – Coffee Break

11h – Mesa redonda democrática (Movimentos Sociais)

13h – Intervalo de Almoço – Término do Credenciamento

14h – Grupos de Trabalho

GT – Eixo I – O Brasil que temos. O Brasil que queremos.

GT 02 – Eixo II – o PAPEL DO Controle Social e dos movimentos sociais para salvar dias.

GT 03 – Eixo III – Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia.

GT 04 – Eixo IV – Amanhã vai ser outro dia para todas as pessoas.

16h ou 16h30 – Coffee Break

17h – Plenária Final

17h 40 – Eleição dos Delegados e Apresentação de Moções

18h – Encerramento