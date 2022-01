Covid-19: Poços de Caldas supera marca de 100 casos diários e Pouso Alegre confirma 20 registros da Ômicron

Aumento de casos e confirmações acontecem após festas de final de ano.

Redação CSul/Foto: Reprodução

A cidade de Poços de Caldas confirmou, nas últimas 24 horas, 101 novos casos de Covid-19, segundo o último boletim epidemiológico divulgado, nesta terça-feira (4), pela Secretaria Municipal de Saúde.

Devido ao aumento no número de casos, a quantidade de pessoas em isolamento domiciliar também teve alta. De 52 pacientes divulgados na segunda-feira, foram confirmados pela prefeitura 124 nesta terça.

A ocupação de leitos de UTI na cidade, mesmo com a maior quantidade de infecções de um dia para o outro, permanece a mesma. Segundo a prefeitura, dois pacientes estão internados em tratamento intensivo por conta da Covid-19.

Pouso Alegre confirma 20 casos da Ômicron

Já em Pouso Alegre, a prefeitura confirmou nesta terça-feira (4) que, 20 pacientes apresentaram a variante Ômicron da Covid-19. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde pede para que todas as pessoas continuem utilizando máscara, higienizando as mãos e evitando aglomerações.

A secretaria também destacou que, com esse aumento de contaminações pela variante ômicron, é importante que todas pessoas estejam vacinadas com todas as doses propostas.

*Com informações: G1 Sul de Minas