Inflação volta a subir em Varginha no mês de fevereiro.

Foto: Grupo Educacional Unis

Após a queda ocorrida em janeiro, o Índice Municipal de Preços ao Consumidor (IMPC-Unis) apresentou em fevereiro uma elevação de 0,83% no nível geral de preços na cidade de Varginha. No espaço de 12 meses, entre fevereiro de 2022 e fevereiro de 2023, a inflação geral na cidade acumula alta de 8,11%.

O IMPC-Unis é um indicador que mensura o comportamento médio dos preços, sendo calculado pelo Departamento de Pesquisa do Grupo Unis e pelo GEESUL. O indicador é composto por 5 grandes grupos de gastos: Alimentação, Habitação, Transporte, Educação e Comunicação. Estes grupos são divididos em 11 subgrupos e 44 itens que totalizam 503 preços coletados.

Em fevereiro, o grupo que teve maior alta nos preços médios foi transporte (2,58%), com destaque para o aumento nos preços da gasolina (9,88%) e etanol (4,63%). Já o diesel apresentou queda de -2,60%. Esse comportamento já é um primeiro reflexo da reoneração tributária sobre os combustíveis e também da dinâmica das cotações do petróleo durante o mês anterior.

O segundo grupo a apresentar elevação foi habitação (0,63%). As altas de maior destaque foram os produtos de limpeza geral da residência (0,91%) e gás de cozinha (0,56%). Já, os itens de higiene pessoal tiveram em média queda de -0,14%.

O grupo alimentação indicou alta de 0,48%. Os produtos que mais subiram foram ovos (11,96%), carne suína (7,60%) e alho (7,08%), cujas causas estão relacionadas com a menor oferta destes bens e os seus custos de produção elevados. No caso específico dos ovos, há que se destacar a maior procura dos consumidores no período da quaresma. Por outro lado, têm-se a batata (-18,18%) e o tomate (-9,14%) que apresentaram as maiores quedas nos valores médios, em virtude da intensificação da safra de verão.

Os grupos comunicação e educação apresentaram estabilidade.

Essa atual pesquisa na cidade de Varginha demonstrou que, mesmo com a queda ocorrida no valor médio da cesta básica, a inflação subiu em função de questões como as altas ocorridas nos combustíveis, em outros produtos alimentícios e em alguns itens de uso doméstico. A intensificação da safra e a melhoria na oferta de produtos como hortifrutigranjeiros, leite integral e óleo de soja foram fundamentais para impedir uma alta inflacionária ainda maior.

A reoneração tributária de combustíveis e energia pode impactar ainda mais o nível de preços no curto prazo, por isso é importante o governo indicar como pretende conduzir a política de preços da Petrobras a fim de permitir um horizonte melhor de projeção.

Fonte: Grupo Educacional Unis