Iniciada a construção da rotatória na Olavo Gomes, em Pouso Alegre

Iniciou no último sábado (4) a construção.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutra, Obras e Serviços Públicos, iniciou no último sábado (4) a construção da rotatória na Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira.

“Esta rotatória vai facilitar a mobilidade urbana para quem vai ao São Cristóvão, rodovia Fernão Dias, Parque Real e outros bairros. Iniciamos o serviço no sábado para aproveitar o tempo de estiagem e contamos com a compreensão da população para que tenha atenção com a sinalização”, ressalta o Prefeito Cel Dimas.

O chefe do Poder Executivo ressalta ainda que “as obras que estavam pausadas por conta do período chuvoso também vão ser retomadas. São mais de dez obras que vamos buscar agilizar o processo”.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.