Prefeitura de Pouso Alegre publica edital para contratação de Agente de Combate às Endemias

Seleção terá por fim cumprir o papel de identificar, entre os candidatos, aqueles mais aptos a desempenharem as exigências requeridas e cujo perfil seja mais adequado para desenvolvê-las.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

Inicia-se na manhã do próximo sábado (11) as inscrições para o Processo Seletivo

Público 11/2023 da Prefeitura de Pouso Alegre para o preenchimento de quatro vagas para agente de combate às endemias para atuar no setor de Zoonoses.

A seleção dos candidatos consistirá em duas etapas: na primeira etapa a avaliação será uma prova objetiva de múltipla escolha de caráter eliminatório e na segunda etapa, será realizada uma entrevista, também de caráter eliminatório.

As inscrições para o processo seletivo serão realizadas on-line, no site da Prefeitura, a partir das 00h01 de sábado (11) até às 23h59min de segunda-feira (13).

Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.