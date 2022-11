Horto Florestal têm funcionamento alterado durante os jogos do Brasil, em Pouso Alegre

Parque está localizado na Avenida Waldemar Azevedo Junqueira, no Bairro Santa Edwiges.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

Nos dias de jogos do Brasil, na Copa do Mundo 2022, o horário de funcionamento do Parque Natural Municipal Professor Fernando Afonso Bonillo Fernandes, conhecido popularmente como Horto Florestal, será alterado, conforme prevê o decreto nº5.528.

Confira os dias e horários de funcionamento:

– Quinta-feira (24/11): aberto das 7h até às 14h.

– Segunda-feira (28/11): aberto das 7h até às 12h.

– Sexta-feira (02/12): aberto das 7h até às 14h.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.