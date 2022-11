Brasileirinho P.A terá linha especial de ônibus, em Pouso Alegre

Prefeitura de Pouso Alegre, em parceria com a Expresso Planalto, reservou veículos grandes, ônibus extra e ainda horários ampliados para garantir o acesso para todos.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre.

Os torcedores que vão para o Brasileirinho P.A nesta quinta-feira (24) e que ainda não definiram o transporte já podem ficar tranquilos. Isso porque a Prefeitura de Pouso Alegre, em parceria com a Expresso Planalto, reservou veículos grandes, ônibus extra e ainda horários ampliados para garantir o acesso para todos.

As linhas com prefixos 206 e 211 vão sair do Centro (Duque de Caxias) sentido bairro e bairro/Centro a cada 30 minutos a partir das 12h50 até 23h30. Além disso, um ponto de embarque e desembarque ser disponibilizado na esquina da Av. Iracy Fraga X Rua Sebastião Theodoro Ribeiro, próximo ao local do evento.

Brasileirinho P.A

O Brasilieirinho P.A é uma realização da Prefeitura, por meio da Superintendência de Comunicação Social, Lazer e Turismo. A festividade será realizada na Avenida Noroeste, com a transmissão do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022, muita diversão, samba, pagode, food trucks e beer trucks.

Confira a programação

15h – Início

16h – Telão com transmissão do Jogo Brasil X Sérvia

18h – Show Samba Brazucas

20h30 – Show Grupo Bem Bolart

23h – Encerramento

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre.