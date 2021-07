Associação Varginhense de Futsal vence amistosos

Equipe de Varginha venceu, na modalidade feminina, as equipes do Projeto Social Anjos do Futsal, de Pouso Alegre e o Beija Flor Esporte Clube, de Córrego do Ouro.

Redação CSul/Foto destaque: Divulgação AVF

A Associação Varginhense de Futsal – AVF – realizou, nos últimos dias, dois amistosos na categoria feminino. O primeiro, diante da equipe do Projeto Social Anjos do Futsal, terminou com vitória varginhense por 3 a 2. Os gols da AVF foram anotados por Mikaely, Alexia e Brenda. Vale ressaltar que, devido à lesão de uma atleta da equipe de Pouso Alegre, o jogo terminou antes do tempo previsto.

Já a segunda partida foi realizada em Córrego do Ouro e terminou com goleada do time varginhense. As meninas da Associação brilharam e golearam a equipe da casa – Beija Flor Esporte Clube – por 7 a 2. Os gols foram marcados por: Maria Luiza 2x; Alexia 2x; Isabela Alcântara, Isabela Peloso e Brenda.

Equipe de Varginha segue somando bons resultados em jogos amistosos e competições/Foto: Divulgação AVF

“Agradecemos todas as atletas da Associação, que vêm acreditando em nosso trabalho e na estrutura que estamos oferecendo a elas para renovarmos o futsal de Varginha. Nosso muito obrigado às duas equipes que enfrentamos. Parabenizamos pelo respeito e comprometimento com a modalidade esportiva. Tenham certeza que seremos sempre recíprocos em nossas ações com o futsal” – disse o gestor Alexis Rodrigues.